أوراسكوم كونستراكشون: 8.8% نموا في قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة إلى 5.9 مليار دولار

رنا ممدوح _ حققت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي نموا في قيمة الإيرادات بنسبة 4.1% لتصل إلى 1.685 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن التحسن الملحوظ في الربع الثاني من عام 2021 أدى إلى تطور ثابت في قيمة الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من عام 2021.

وسجلت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المجمعة ارتفاعا بنسبة 1.1% لتصل إلى 100.4 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بنسبة 8.8% لتصل إلى 5.9 مليار دولار، وزادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX بنسبة 6% إلى 8.4 مليار دولار في 30 يونيو الماضي.

وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 23.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021 و47.7 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021.

واستقر الرصيد النقدي الصافي عند 151.3 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو الماضي والتدفق النقدي التشغيلي الإيجابي ليصل إلى 31.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021.

وارتفعت قيمة العقود الجديدة المجمعة بنسبة 36.2% لتصل إلى 1.8 مليار دولار وزادت العقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX بنسبة 35.9% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 2.6 مليار دولار النصف الأول من عام 2021.

وحققت مجموعة BESIX إجمالي 4.2 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة، وعقود جديدة بقيمة 1.4 مليار يورو في النصف الأول من عام 2021.

وعلق المهندس أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون قائلا:” زادت قيمة العقود الجديدة بنسبة 56.8% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي لتصل إلى 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام، مما أدى إلى وصول المشروعات تحت التنفيذ إلى مستوى قوي قدره 5.9 مليار دولار في 30 يونيو الماضي، وهو مايعكس مؤشراتنا السابقة فيما يتعلق بقدرتنا على الاستحواذ على مشروعات جديدة”.

وقال بشاي:” تمثل المشروعات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في قطاع مراكز البيانات النسبة الأكبر من المشروعات الجديدة هذا الربع فضلا عن المشروعات عبر قطاعي المياة والصناعة في جمهورية مصر العربية، حيث نواصل تعزيز ريادتنا في مثل هذه القطاعات”.

وتابع:” تقوم أوراسكوم كونستراكشون حاليا بدراسة عدد من المشروعات في جمهورية مصر العربية بعدد من القطاعات الواعدة التي نتوقع الحصول عليها خلال النصف الثاني من عام 2021″.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الأداء الجيد خلال الربع الثاني من عام 2021 أدى إلى تعويض الأداء المالي للشركة خلال الربع الأول من العام 2021 ورغما عن تسجلنا تدفقا نقديا تشغيليا إيجابيا في الربع الثاني من عام 2021، ولكنه كان ليس كافيا لتعويض التدفق النقدي في الربع الأول 2021.

وأضاف بشاي :” نحن نستمر في جهودنا لإنهاء العام بشكل إيجابي، وعلى الصعيد التشغيلي، نحن نتقدم في جميع المجالات ونتوقع أن نشهد اكتمال المشاريع الكبرى في النصف الثاني من عام 2021 خاصة في قطاع المياه”.

ولفت إلى أن الشركات التابعة والاستثمارات في مجال مواد البناء وإدارة المرافق والبنية التحتية سجلت أداء قويا خلال هذا الربع، حيث تمثل أرباح تلك الشركات نسبة قدرها 22% من إجمالي الدخل الصافي في النصف الأول من عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة :” نحن نركز على تنمية هذا الجزء من أعمالنا، ونستمر في الاستفادة من الطلب المضطرد على مواد البناء جنبا إلى جنب في زيادة جهودنا لمتابعة استثمارات جديدة لتوفر لنا دخلال مستمرا ومتكررا”.