كونسوقرة للتوكيلات تقلص حصتها في القاهرة للزيوت والصابون إلى 59.59%

رنا ممدوح _ قلصت شركة كونسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية حصتها في رأسمال شركة القاهرة للزيوت والصابون من 60.74% إلى 59.59%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن كونسوقرة للتوكيلات باعت 4.450 مليون سهم من أسهم القاهرة للزيوت مقابل 30.972 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 6.96 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن شركة كونسرقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية مازالت تحتفظ بالحصة الأكبر في هيكل ملكية شركة القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 59.59%، يليها المساهم تركي بي محمد بي محمد الوايلي بنسبة 8.831%، وفقا لإفصاح هيكل المساهمين المرسل للبورصة في إبريل الماضي.