وزير النفط الكويتي: قد تتم إعادة النظر في الزيادة المتفق عليها في اجتماع أوبك+

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– قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس لرويترز اليوم الأحد، إنه قد تتم خلال اجتماع أوبك+ القادم في أول سبتمبر إعادة النظر في الزيادة البالغة 400 ألف برميل يوميا والتي وافقت عليها المجموعة في اجتماعها السابق.
وأضاف على هامش حدث ترعاه الحكومة في مدينة الكويت “ما زلنا نرى أن هناك قلقا في تأثير كوفيد على الصناعة النفطية وعلى اقتصادات دول شرق آسيا والصين. لازم نأخذ الحذر”.
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