بروتوكول تعاون لتطبيق أنظمة الري الحديث بمحافظة قنا

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري توقيع بروتوكول تعاون لتطبيق أنظمة الري الحديث وذلك بين البنك الزراعي والجمعية التعاونية العامة للإستصلاح الزراعي والجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة.

جاء ذلك بحضور النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب

وبعض نواب البرلمان والمهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا وبعض قيادات الوزارة والمحافظة والبنك الزراعي.

قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ممثلا عن الوزارة وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ممثلاً عن البنك وكل من عبدالفتاح سراج الدين رئيس الجمعية التعاونية العامة للأراضى المستصلحة ومجدى الشراكى رئيس الجمعية التعاونية العامة للإستصلاح الزراعى،

وقال وزير الزراعة أن البروتوكول يهدف إلى تقديم كافة التسهيلات والتمويل اللازم للمزارعين الراغبين فى الإعتماد على أنظمة الرى الحديث فى زراعة أراضيهم، مضيفا أن البنك يمنح المزارعين قروضا بدون فائدة يتم سدادها على 10 سنوات لتطبيق أنظمة الرى الحديث فى مزارعهم .

وتابع القصير أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تستهدفان تحويل نظام الري بالغمر إلى أحد أنظمة الرى الحديث ( التنقيط – الرش ) لإجمالى مساحة 3.7 مليون فدان على مستوى الجمهورية خلال الثلاث سنوات القادمة.

ولفت إلى أن جمعيتىّ إستصلاح الأراضى والأراضى المستصلحة سوف تقوما بحلقة الوصل بين البنك الزراعي المصري والمزارعين لنشر الوعى بينهم بمميزات الري الحديث وحثهم على الإعتماد عليه في ري أراضيهم .

ومن جانبه قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن المحافظة تدعم كافة جهود الدولة التى تهدف إلى تطوير أنظمة الري وتحسين انتاجية الفدان فى مختلف المحاصيل.

وأشار إلى أن المحافظة نظمت منذ اسبوعين مؤتمر موسع لدعم سبل تطوير وتأهيل المساقى والتحول لنظم الري الحديث داعيا المزارعين إلى ضرورة مواكبة التطورات وتنفيذ توجهات الدولة نحو الإعتماد على أنظمة الري الحديث بما يعود بالنفع على إنتاجية المحاصيل وزيادة دخل الأسرة و كذلك تحقيق وفرة في المياه .