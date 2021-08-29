حسن علام: إنتك تتولى تنفيذ 8 محطات للمياه والمعالجة والصرف

بكر بهجت _ قال المهندس حسن علام الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، إن المجموعة تولي أهمية كبيرة لمبادرة حياة كريمة والمشروعات التابعة لها، نظرًا لدورها الكبير في تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية والتي كانت تعاني من أزمات كبيرة تسببت في تدهور المعيشة بها على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المجموعة تركز من خلال الشركات التابعة لها على الشق الخاص بالبنية التحتية.

أضاف علام في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» أن المجموعة تعمل من خلال شركتيها «حسن علام للإنشاءات» و«إنتك» على تنفيذ نحو 8 محطات موزعة على عدة مناطق تخدم من خلالها أكثر من 2 مليون شخص، بالإضافة إلى مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن المجموعة تعمل أيضًا على مشروعات الشبكات ذات الصلة ومحطات الرفع، بما يعد تكاملًا لملف المياه بالقرى من خلال محطات المياه ومعالجة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

ولفت علام، إلى أن المجموعة حصلت مع بداية العام الجاري من خلال شركة Intech، على عقد هندسة ومشتريات وبناء لشركة Al والخاص بمشروع إنشاء محطة معالجة مياه عزب بمحافظة الفيوم بطاقة 120 ألف متر مكعب/ يوم، بما يخدم أكثر من نصف مليون شخص يوميًّا، لافتًا إلى أن المشروع يمثل خطوة جديدة على طريق تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة التي يتم تنفيذها والتي تتواكب مع رؤية مصر 2030.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، إلى أن عدد المحطات التي تعمل عليها شركة «إنتك» حاليًا يصل إلى 20 محطة موزعة على مختلف أنشطة المياه بسعة إجمالية تزيد على 500 ألف متر مكعب في اليوم، متضمنة المشروعات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات.

وأوضح أن الشركتين معًا اقتنصتا عقود إقامة 7 مشروعات جديدة للبنية التحتية في عدة محافظات، تشمل محطات معالجة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، والشبكات ذات الصلة، ومحطات الرفع، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تخدم أكثر من 1.5 مليون مواطن من خلال تقديم مياه نظيفة ومعالجة.