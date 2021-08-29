البورصة تتراجع 0.21% في بداية التعاملات بضغط من مبيعات العرب

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بضغط من مبيعات العرب.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.21%، ليتداول عند مستوى 11101 نقطة.

وتراجع كلا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.69% و 0.7% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 119.497 مليون جنيه على 156 شركة من خلال 4.629 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 56 شركة مقابل ارتفاع 25 بينما لم تتغير أسعار 76.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 2.434 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 3.488 مليون جنيه، مقابل 1.053 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.550 مليون جنيه، منها 1.486 مليون جنيه للمؤسسات، و64.036 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 883.446 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 5.181 مليون جنيه، مقابل 4.298 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 36.95 40.64 9.99 المصريين للإسكان والتنمية والتعمير 0.636 0.699 9.91 الشمس للإسكان والتعمير 17.17 18.33 6.76 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 62.27 64.96 4.32 مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو 82.18 85.17 3.64

الأسهم الأكثر انخفاضا