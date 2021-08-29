محمد عبد الغني: مكتب ECB يشرف على مشروعات للمياه والطرق في 7 محافظات

بكر بهجت _ قال الدكتور محمد عبد الغني، رئيس مجلس إدارة مكتب ECB للاستشارات الهندسية، إن مبادرة تطوير قرى الريف المصري لعبت دورًا كبيرًا في فتح آفاق استثمارية جديدة أمام جميع أطراف منظومة قطاع التشييد والبناء ومشروعات البنية التحتية، ما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين بالقرى بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن المكتب يتولى الإشراف على تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية والطرق ومحطات للصرف الصحي بعدة مناطق ضمن المبادرة.

وأشار إلى أن المشروعات التي يتولى المكتب الإشراف على تنفيذها تقع في نحو 7 محافظات، بالوجه البحري والصعيد، تتضمن الجيزة والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية وقنا وأسوان، لافتًا إلى أن مشروعات المياه والأنشطة المرتبطة بها تتصدر الأولويات خلال الفترة الحالية، وذلك لما تعانيه تلك القرى من أزمات كبيرة تتعلق بذلك الملف ومن ثم يتم العمل بالتوازي مع ذلك على مشروعات الطاقة وتمهيد الطرق.

وأوضح أن التعاقدات الخاصة بتلك المشروعات تمت مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة الإسكان، سواء المشروعات الخاصة بالصرف الصحي أو معالجة المياه أو مشروعات الطرق، موضحًا أن هناك العديد من التحالفات التي تم إبرامها للدخول إلى تلك المشروعات التي تتضمن أهدافًا استثمارية واجتماعية، وتتوافق مع الخطة التنموية التي تنفذها الحكومة.

وشدد على أن تنوع مشروعات مبادرة «حياة كريمة» والإشراف المباشر من الدولة عليها لعب دورًا كبيرًا في تحقيقها الأهداف التي تسعى إليها والتزام الشركات بالتسليم في المواعيد المحددة وفي أوقات قياسية، وذلك لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في قرى مصر كافة، بالتوازي مع خطتها العمرانية التي يجري تنفيذها بكل المدن الجديدة.

ولفت إلى أن قيمة استثمارات المشروعات التي تولى المكتب الإشراف عليها وإدارتها خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 192 مليار جنيه ويسعى المكتب للوصول بها إلى 250 مليار جنيه حتى منتصف عام 2022، مشيرًا إلى أن المكتب يتولى الإشراف على عدة مشروعات للبنية التحتية في عدة مدن جديدة، تتصدرها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشرف المكتب على البنية التحتية في منطقة R7 بالكامل، والتي سيتم الانتهاء منها وتسليمها خلال العام الجاري، ويشرف المكتب على أعمال الرصف واللاند سكيب بعدة مناطق بالعاصمة، إلى جانب تولي الإشراف على عدة مشروعات لشركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المكتب لديه تعاقدات مع هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية.

وأكد أن المكتب يسعى لاقتناص عقود الإشراف على تنفيذ وإدارة مشروعات بقيمة استثمارية تصل إلى نحو 60 مليار جنيه حتى منتصف العام المقبل.