مستشفى كليوباترا تحقق 202 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لمستشفى كليوباترا خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 202.017 مليون جنيه مقابل 101.968 مليون جنيه مقارنة بالنصف المناظر له العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقفزت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 1.276.752 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 843.086 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 796.064 مليون جنيه مقابل 575.688 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح إلى 480.688 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 267.398 مليون جنيه بالنصف المناظر العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.12 جنيه مقابل 0.06 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي أرباح مستشفى كليوباترا بعد ضريبة الدخل إلى 147.522 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 88.418 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 628.517 مليون جنيه مقابل 387.370 مليون جنيه بالفترة المقارنة.