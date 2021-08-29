جهاز تنمية المشروعات يضخ 101 مليون جنيه في 7 مراكز بأسيوط

إسلام فضل _ قال رميح عبد الحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف 7 مراكز بالمحافظة وهى “ديروط ، منفلوط ، ابنوب ، الفتح ، ساحل سليم ، أبو تيج وصدفا”.

وأوضح عبد الحسيب في بيان صادر اليوم الأحد، أنه تم ضخ اجمالى تمويلات بلغت حوالى 101 مليون جنيه في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حققت ما يزيد عن 5700 فرصة عمل بالمراكز السبعة؛ منها ما يقرب من 53 مليون جنيه للقرى المستهدفة من المبادرة، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يوليو.

وأشار أنه بالنسبة للخدمات غير المالية، فإن الفرع قام بتنظيم 14 دورة تدريبية لتنمية مهارات ريادة الأعمال والتدريب على بعض الصناعات الحرفية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومديرية القوى العاملة وحزب مستقبل وطن ومنظمة العمل الدولية استهدفت تلك الدورات 314 متدرب ( شاب وفتاة ).

وذكر أن ذلك بالإضافة إلى حوالى 50 ندوة للتوعية بالمزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد وبالدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم أصحاب المشروعات وأضاف أن فرع الجهاز قام بتنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية للمراكز والقرى المستهدفة لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل قرية بلغت 165 زيارة بهدف تحديد المشروعات المناسبة لطبيعة كل قرية.

وأضاف رميح أن فرع الجهاز بأسيوط قد قام باستخراج رخص مؤقتة ودائمة وتوفيق أوضاع لعدد 165 مشروع، واستخراج 155 شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات للاستفادة من التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 بالإضافة إلى استخراج حوالى 50 بطاقة ضريبية وتأمينات اجتماعية.

ولفت إلى أن ذلك يأتي ذلك استمرارا للجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” التي تسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لأبناء المراكز المستهدفة من خلال إكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على تلبية متطلبات سوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة توفر فرص عمل لأبناء وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.