الصفوة للتطوير العمراني تنتهي من تسليم أول مراحل مشروع هاي سيتي بالعبور

أعلنت شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD عن انتهائها من تسليم المرحلة الأولى من كمبوند «هاي سيتي» الذي تقيمه بمدينة العبور، حيث تضم المرحلة 33 عمارة بمجموع 550 وحدة سكنية.

وقال الدكتور مدحت شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان، إن المشروع تبلغ مساحته الكلية 36 فدان، ويتكون من 60 عمارة سكنية بما يوازي 1100وحدة سكنية، لافتا إلى أن المشروع شارك في تشييده مجموعة من المكاتب الاستشارية بمصر وعلى رأسها «المهندس حسين صبور، ومكتب المهندسون الاستشاريون العرب- محرم باخوم، ومكتب زد دي سي» و«مؤسسة الشمس للمقاولات والمكتب الاستشاري ايميدج»، و«جراند تراست للمقاولات» و«شركة ديزاين ميكرز».

ومن جانبه قال محمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن شركة الصفوة للتطوير العمراني تستهدف خلق مجتمعات عمرانية متطورة، يمثل قيمة مضافة للعملاء، وهو ما انتهجته الشركة خلال مشروعاتها السابقة والحالية.

وأضاف أن الشركة منذ نشأتها عام 1996 وحتي الآن قامت بتطوير 25 مشروعًا متنوعًا في مختلف محافظات مصر، ما بين المجتمعات السكنية المتطورة والمراكز التجارية والمنتجعات السياحية والمشاريع الطبية والتعليمية والرياضية.

وتمتلك الصفوة للتطوير العمراني SUD، محفظة مشروعات في مختلف المحافظات، بداية من مشروعات القاهرة الكبري، حيث تمتلك 5 مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة ما بين السكنية والتجارية والإدارية، وتصل حجم الاستثمارات بالمشروعات الخمسة إلى 11 مليار جنيه.

وتتمثل مشروعات العاصمة الإدارية المملوكة للشركة في كمبوند «كابيتال هايتس 1» بمساحة 50 فدانًا، ويضم 2000 وحدة سكنية، أما المشروع الثانى فهو «كابيتال هايتس 2» على مساحة 57 فدانًا، ويضم 2450 وحدة سكنية وقصور تصل مساحة القصر إلى 1095 مترًا مربعًا.

وتابع البيان أن المشروع الثالث «كابيتال هب1» عبارة عن مركز تجاري على واجهة كمبوند كابيتال هايتس 1، ويقام على مساحة 30 ألف متر مربع، حيث يتكون من بدروم وأرضى و2 دور متكرر.

أما بالنسبة للمشروع الرابع فهو«هب2»، على واجهة كمبوند كابيتال هايتس 2، على مساحة 30 ألف متر مربع حيث يتكون من بدروم وأرضى و2 دور متكرر، والمشروع الخامس «فينانشيال هب» بقلب الحي المالي، ويقدم مساحات إدارية وتجارية تبدأ من 40 مترًا مربعًا.