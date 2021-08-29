سينوبك الصينية تحقق أرباحا بقيمة 6 مليارات دولار في النصف الأول مع تعافي أسعار النفط

– أعلنت شركة تشاينا بتروليوم اند كميكال كورب (سينوبك) اليوم الأحد أنها حققت ربحا صافيا 39.15 مليار يوان (6.05 مليار دولار) في أول ستة أشهر من العام الجاري بفضل تجدد الطلب على الوقود وانتعاش أسعار النفط وسط تعاف من تداعيات كورونا.

ومنيت سينوبك أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا بخسائر 23 مليار يوان في النصف الأول من العام الماضي مع تضرر الطلب على الوقود من جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وزادت الإيرادات في النصف الأول من العام 22.1 بالمئة من مستوى متدن عند 1.26 تريليون يوان في أعقاب تحسن أسعار النفط العالمية وطلب قوي على الوقود والمنتجات البتروكيماوية.

وخلال النصف الأول عالجت سينوبك 126.11 مليون طن من الخام بزيادة 13.7 بالمئة عنه قبل عام وزاد إنتاج البنزين 20.8 بالمئة مع تعافي الصين من صدمة كوفيد-19.

وانتجت سينوبك 138.15 مليون برميل من النفط الخام بانخفاض 1.5 بالمئة على أساس سنوي بينما زاد إنتاجها من الغاز الطبيعي 13.7 بالمئةإلى 582.6 مليار قدم مكعبة.