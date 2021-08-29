سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 0.5% والتداولات تقارب 4.7 مليار ريال

وكالات _ أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأحد على ارتفاع، وسط دعم من قطاعات البنوك والمواد الأساسية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11180 نقطة مرتفعا بنحو 52 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 4.68 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 138.5 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 237.7 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السوق اليوم بدعم من ارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.2 في المائة ليعود السهم للارتفاع بعد جلستين من التراجعات، كذلك شهد سهم مصرف الإنماء أعلى مكاسب يومية في نحو شهرين بعد صعوده 2.3 في المائة.

وصعدت أسهم 136 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم أنابيب العربية المرتفع بالحد الاعلى، تلاه سهم مجموعة الحكير بعد تسجيله مكاسب 5.2 في المائة.

وشهدت أسهم أنابيب السعودية و “ام آي اس” وكذلك إكسترا ارتفاعات خلال جلسة اليوم تراوحت ما بين 4.7 و4.1 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 54 شركة، تصدرها سهم المتحدة للتأمين 4.3 في المائة، ثم سهم شمس 2.1 في المائة.

أيضا تراجع سهم اليمامة للحديد وعطاء التعليمية وكذلك التعاونية للتأمين بأكثر من 1.5 في المائة.