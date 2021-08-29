ملف.. الشركات تتسابق لاقتناص الفرص الاستثمارية بالريف المصري

بكر بهجت وإسلام جابر _ فتحت المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ضمن مشروع حياة كريمة الباب على مصراعيه أمام شركات القطاع الخاص بمختلف أنشطتها للمشاركة بها والمنافسة على أعمالها، ما ساهم في رفع حجم أعمال تلك الشركات وتوفير المزيد من فرص العمل والحفاظ على معدلات النمو مدعومة بنشاط التشييد والبناء ومشروعات البنية التحتية.

ودخلت عدة شركات عاملة في صناعة الحديد والأسمنت، بالإضافة إلى شركات المقاولات وأيضًا المكاتب الاستشارية في منافسة لاقتناص الفرص التي أتاحتها المبادرة.

ووفقًا لعدد من المصنعين فالمشروع رفع من معدلات نمو مصانع الحديد والأسمنت بشكل واضح، وذلك بهدف تلبية احتياجات المشروع بالمحافظات المختلفة، حيث تُنفذ مبادرة حياة كريمة على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

وبحسب البيانات التي تم إعلانها فور إطلاق المبادرة، فإن التكلفة التقديرية المتوقعة لمبادرة حياة كريمة تقترب من 700 مليار جنيه، وذلك بعدما قدرت الحكومة في بداية المبادرة حجم التمويل بقرابة 600 مليار جنيه، لكنها تسعى لتنفيذ أفضل مستويات الجودة الممكنة في الريف، والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بقطاع المقاولات فإن الشركات تنافست على مشروعات معالجة المياه ومحطات مياه الصرف الصحي، ومحطات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والكباري وتبطين الترع والمصارف، والتي يتم طرحها من خلال وزارة الإسكان ممثلة في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وأيضًا من قبل الهيئة الهندسية.

ووفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية فإن 60% من المواطنين المصريين في الريف من المقرر أن يستفيدوا بتلك المبادرة، ما سينعكس بالإيجاب على وصول يد التنمية والمشروعات الخدمية للمواطنين في كل جزء بمصر، حيث يبلغ عدد القرى المصرية المستهدف تطويرها في مشروع حياة كريمة 4741 قرية، منها 1500 قرية وتوابعها بالمرحلة أولى.

ودخلت المكاتب الاستشارية هي الأخرى على خط المنافسة، من خلال الدور الذي تقوم به سواء لوضع التصميمات الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها، أو الإشراف على التنفيذ وأعمال الإنشاءات حتى التسليم، حيث لم يقتصر عملها على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمدن الجديدة، بل دخلت بقوة إلى مشروعات تطوير الريف ما رفع من جودة الأعمال التي تنفذ بها، ومزيد من التفاصيل في سياق الملف الآتي..

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