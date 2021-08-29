التموين تتعاقد على شراء 200 ألف طن سكر خام برازيلي

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دوت الخليج – تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم على شراء 200 ألف طن سكر خام برازيلي المنشأ لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، للوصول خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين..
وأوضح بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الكمية المتعاقد عليها تشمل 100 ألف طن من المورد لويس درايفوس، وكذلك 100 ألف طن من المورد فيتيرا.
ونوه البيان إلى فتح الاعتمادات المستندية من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.
وأشارت وزارة التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ 5 أشهر الآن، وذلك بخلاف الكميات التى تم التعاقد عليها اليوم.
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