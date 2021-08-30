أ ش أ _ تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات الهيئة الهندسية ورئيس الشركة الوطنية للطرق ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.