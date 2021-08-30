بنك الاستثمار العربي يعقد جمعية غير عادية بعد موافقة المركزي على صفقة استحواذ الصندوق السيادي وهيرميس

في حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى عقد بنك الاستثمار العربي جمعيته العمومية غير العادية الأولى بعد موافقة البنك المركزي المصري على طلب استحواذ صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى المملوك لصندوق مصر السيادى ،وشركة المجموعة المالية هيرميس على نسبة 76% من رأس مال بنك الاستثمار العربى عن طريق الاكتتاب بمبلغ 3.8 مليار جنية في زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع ليصبح 5 مليار جنيه.

من جانبها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، أن موافقة البنك المركزى على إتمام صفقة الاستحواذ خطوة مهمه وأساسية لاستكمال الاستحواذ على البنك وكذلك عقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة الموضوعات العاجلة وبداية وضع خطط العمل خلال الفترة القادمة.

كما اشارت وزيرة التخطيط إن إنجاز صفقة بنك الاستثمار العربي يعكس الدور الحقيقي لصندوق مصر السيادي المتمثل في تطوير واستغلال وتعظيم الأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل ، كما أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية لبنك الاستثمار العربي، ودعم قدرته التنافسية في السوق المصرفي، والتوافق مع الضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري المصري، عبر الاستفادة من خبرة الصندوق السيادي والمجموعة المالية هيرميس، الشركاء الجدد في البنك.