بنك القاهرة يسجل 1.8 مليار جنيه صافي أرباح خلال النصف الأول

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إسلام فضل _ حقق بنك القاهرة صافي ربح 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام 2021، بنسبة نمو 7% مقارنة بذات الفترة من العام 2020، والذي بلغ عنها صافي الربح 1.7 مليار جنيه.
وأضاف البنك في بيان صادر اليوم الاثنين، أن القوائم المالية المستقلة أظهرت أن الزيادة في صافي الربح تعود لارتفاع صافي الدخل من العائد ليتخطى 5 مليارات جنيه مقارنة بنحو 4.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2020 وبنسبة نمو بلغت 3%.
وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 18% ليسجل 886 مليون جم بالمقارنة بـ 754 مليون جم خلال النصف الأول من 2020 مما أدى الى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% لتصل الى 6.1 مليار جنيه مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن نتائج أعمال البنك المحققة خلال النصف الأول من العام الجارى 2021 تعكس أداء تشغيلى قوى فى مختلف مجالات العمل المصرفى، ونموذج أعمال متطور لتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء، مؤكداً إستمرار البنك فى نهج أعماله بما يضمن مزيداً من التوسع وبما يدعم خطط وتوجهات الدولة فى مجالات التحول الرقمى والشمول المالى.
وتابع فايد أن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 15.48%، وحقق البنك عائدا على متوسط حقوق الملكية بمعدل 21%، وعائد على متوسط الأصول 1.7% بنهاية يونيو 2021، حيث بلغ إجمالي الأصول 227 مليار جنيه مقارنة 205 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة نمو بلغت 11%.
وذكر أن تصاعد معدلات نمو الأرباح جاءت على الرغم من زيادة حجم الإنفاق والاستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى استحوذت على اهتمام كبير من إدارة البنك منذ عام 2018، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 3.1 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بإجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك والتى ارتفعت بنحو 7 مليار جنيه لتصل إلى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، وقد حافظ البنك على تعزيز مخصصاته خلال الفترة الحالية بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي.
وفي نفس السياق، ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والبنوك لتصل إلي نحو 48.8 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى بزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 12% عن ديسمبر 2020.
كما قام بنك القاهرة خلال النصف الاول من عام 2021 بدور المرتب الرئيسي ومسوق للتمويل في عمليات تمويلية قدرها 2.8 مليار جنيه، بالإضافة الى دوره كمرتب رئيسي ومشارك بعمليات تمويلية اخرى قدرها 2.4 مليار جنيه.
وبلغت إجمالي محفظة القروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات المباشرة 9.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2021 مقابل 9 مليار جنيه فى ديسمبر 2020 بنسبة زيادة 6%، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 38 مركزا ووحدة أعمال تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
كما ارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 1.4 مليار جنيه بمعدل نمو 4% عن العام المالي 2020 لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 35.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام الجارى، كما بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر 5.3 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، فقد حققت المحفظة نموا قدره 10% لتصل إلى 178 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، نتيجة قيام البنك بتقديم محفظة متنوعة بأسعار فائدة تنافسية، حيث بلغت ودائع الأفراد 117 مليار جنيه بينما بلغت ودائع الشركات 61 مليار جنيه.
و شهد الربع الثاني من العام الجارى 2021 طفرة فى عدد العملاء المشتركين بخدمتى الموبايل البنكى والإنترنت البنكى وصولاً إلي 162 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 118% بنهاية الربع الثاني 2021.
كما ارتفع استخدام العملاء لمحفظة “قاهرة كاش” ليصل لأكثر من 240.6 مليون جنيه بالإضافة إلى نمو قاعدة العملاء بنحو 24% لتصل إلى 654 ألف عميل بنهاية الربع الثاني من 2021 بالمقارنة بنهاية عام 2020 وبنسبة استخدام تتخطى 10% والتى تعد أعلى من المستهدفات التى حددها البنك المركزي المصري.
وأشار البنك إلى أن خدمات القبول الإلكترونى عبر رمز الاستجابة السريع QR-Code شهدت تحقيق معدل نمو يصل إلي 100% تقريباً بإجمالي عدد تجار يصل إلى 69 ألف تاجر بنهاية الربع الثاني من 2021.
وفي مجال بطاقات الائتمان، بلغ إجمالى عدد البطاقات بنهاية الربع الثاني من عام 2021 نحو 147 ألف بطاقة بزيادة قدرها 8% وبرصيد يقدر بنحو 624 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 8% بالمقارنة بنهاية 2020.
كما بلغت اجمالى محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما بأنواعها فى نهاية الربع الثاني من عام 2021 نحو 2.7 مليون بطاقة بزيادة مقدارها 11% بالمقارنة بنهاية 2020 وتزايد الإقبال على إستخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار وبلغت أجمالي قيمة المعاملات 53 مليون جنيه في الربع الثاني من العام الجاري.
وذكر البنك أنه تم البدء فى نشاط شركة المدفوعات الرقمية والإلكترونية والتى قام البنك بتأسيسها خلال العام الحالى، مما يسهم فى دعم خطط التوسع فى مجال التحول الرقمى والشمول المالي.
وفي مجال التوسع الجغرافي وتطوير الفروع القائمة، قام البنك خلال النصف الأول من العام الجارى بافتتاح فرعين جديدين، إلى جانب تطوير فرعين فى إطار خطة تطوير الفروع القائمة لتصل شبكة فروع البنك بنهاية النصف الأول من عام 2021 نحو 243 فرع ووحدة مصرفية،وتم إضافة 29 فرع بالهوية المستحدثة والتى أطلقها البنك عام 2019 إلى جانب تطوير 4 فروع قائمة ليصل بذلك إجمالي عدد الفروع إلى 33 فرعا بنهاية النصف الاول لعام 2021.
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