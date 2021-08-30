الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح زيادة رأسمال هيرميس بقيمة 253.6 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة المجموعة الصادر في 17 أغسطس الماضي بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر من 4.611.709 مليار جنيه إلى 4.865.353 مليار جنيه .

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة البالغ قدرها 253.644 مليون جنيه موزعة على عدد 50.728 مليون سهم قيمة كل سهم خمسة جنيهات.

وأشارت إلى أن الزيادة تمول من احتياطي خاص علاوة اصدار وفقا للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي.

وأوضحت، أن ذلك بغرض إصدار نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركاتها التابعة، وذلك وفقا للمادة 48 من قواعد القيد واستمرار القيد في البورصة المصرية.