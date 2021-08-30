- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم إن معظم الاقتصاديات الكبرى في العالم مازالت تسجل نموا أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من ” تسارع” وتيرة النمو خلال الربع الثاني من هذا العام.
وأوضحت المنظمة، ومقرها باريس أن إجمالي الناتج المحلي في دول المنظمة ما زال أقل بنسبة 0.7 % مقارنة بنهاية عام 2019، قبل الاعلان عن ظهور فيروس كورونا.
وذلك على الرغم من نمو إجمالي الناتج المحلي لاقتصاديات مجموعة السبع بنسبة 1.6 % خلال الربع الثاني، بارتفاع بنسبة 0.4 % مقارنة بالربع الأول.
ويشار إلى وجود ” تفاوت قوي” بين ما تطلق عليه المنظمة الاقتصاديات” السبع الكبرى، حيث سجلت بريطانيا أسرع وتيرة نمو بنسبة 5% تقريبا من أبريل حتى يونيو الماضيين، عقب انكماش اقتصادها بنسبة 2% خلال الربع الأول .
وسجلت ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية نموا بنسبة 1.6 %، في حين كانت كندا الدولة الوحيدة بمجموعة السبع التي انكمش اقتصادها خلال الربع الثاني. وسجلت كل من فرنسا واليابان نموا بنسبة 0.9 % و 0.3 % على التوالي.
وعلى الرغم من التوقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بصورة قوية هذا العام، فإن البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقعان أن يكون النمو ” غير متساو” حيث ستتراجع اقتصاديات الدول الأقل ثروة والتي تعتمد على السياحة.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد حذرت من ثلاثة أسابيع من أن ” الغموض المستمر” المتعلق بجائحة كورونا يعني أن الاقتصاديات الكبرى قد تسجل على الأقل ” نموا متوسطا” خلال الأشهر المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاقتصاديات الكبرى في العالم لاتزال تسجل نموا أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.