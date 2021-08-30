بنك التعمير والإسكان: الشقيري قلص حصته في رأس المال إلى 1.23%

رنا ممدوح _ قلص محمد يس أحمد محمد الشقيري حصته في رأسمال بنك التعمير والإسكان لتصبح 1.23% مقابل 2.61%. وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أن الشقيري باع 1.750 مليون سهم من أسهم رأسمال البنك مقابل 60.305 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 34.46 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 3.63%.

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