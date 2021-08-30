المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يبلغان مستوى قياسيا مرتفعا

_ بلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أعلى مستوياتهما على الإطلاق يوم الاثنين إذ عززت تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي تميل إلى التيسير النقدي التفاؤل حيال انتعاش اقتصادي وهدأت المخاوف من تقليص مفاجئ للتحفيز.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 16 نقطة، أو ما يعادل 0.05 بالمئة إلى 35471.8 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.4 نقطة او ما يعادل 0.10 بالمئة إلى 4513.76 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 36.4 نقطة أو ما يعادل 0.24 بالمئة إلى 15165.94 نقطة.