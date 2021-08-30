رئيس الوزراء: الانتهاء من التفاصيل الفنية كافة لعقد إنشاء القطار السريع

دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية.

حضر المقابلة: المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومايكل بيتر، رئيس شركة “سيمنس” للنقل، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاى، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن سعادته بالانتهاء من التفاصيل الفنية كافة المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع، لما سيمثله هذا المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل في مصر.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين مصر وشركة “سيمنس”، خاصة مع النجاحات التي حققتها مشروعات الشركة في مصر، والتي تأتي تتويجا للعلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

من جانبه، استعرض وزير النقل، الجوانب الفنية للتفاصيل الأخيرة التي حرصت وزارة النقل على إضافتها للمشروع، من أجل تعظيم القيمة المضافة، وضمان المواءمة الكاملة لعناصر المشروع مع متطلبات مصر من حيث التدريب والصيانة وغيرها من الموضوعات.

وأشاد الوزير في هذا الصدد بما أبداه مسئولو شركة “سيمنس” من تعاون ومرونة في تلبية كل متطلبات وزارة النقل.

وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس” العالمية عن تطلعه لتوقيع العقد الخاص بالمشروع خلال اليومين القادمين، ليمثل إضافة محورية لمشروعات الشركة في مصر، والتي كان آخرها توقيع عقد مشروع تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر.

وأكد بوش ما توليه المستشارة أنجيلا ميركل من اهتمام بكل جوانب التعاون مع مصر.