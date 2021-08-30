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وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الراسخ تجاه تعزيز بنية الأمن والاستقرار في ليبيا

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دوت الخليج – شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي استضافته جمهورية الجزائر.

وأكد شكري موقف مصر الراسخ تجاه تعزيز بنية الأمن والاستقرار في ليبيا، فضلًا عما توليه مصر من أولوية لتغليب الحلول السياسية الليبية في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، وصولًا إلى تحقيق تسوية شاملة تراعي جميع جوانب القضية الليبية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد، خلال كلمته، الدور الهام المنوط بدول الجوار في إطار الحرص على استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق نحو بناء دولته المستقرة.

كما أشاد الوزير شكري بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المشتركة، وآخرها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ومن ثمَّ ضرورة توفير الدعم الكامل لها من أجل استكمال مهامها المختلفة، بما في ذلك ضمان خروج جميع القوات الأجنبية، وكذا المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة الإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في إطار الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر يوم 24 سبتمبر؛ إعمالا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق، وبما يؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، تنهي الفترة الانتقالية الممتدة وتضع حدا لحالة الانقسام الليبي؛ لتدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق، ويعلي من مصلحته الوطنية بمنأى عن أي مصالح ضيقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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