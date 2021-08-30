الجزائر تمدد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية

وكالات – مددت الجزائر يوم الاثنين إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، قرر جملة من التدابير المندرجة في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا منها تمديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما، ابتداء من الاثنين 30 أغسطس على مستوى 40 ولاية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يطبق من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم التالي على الولايات الأربعين الآتية: أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر ورقلة، ووهران، والبيض، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، والنعامة، وغرداية، وعين تيموشنت، وغليزان، وأولاد جلال.

كما أشار المصدر إلى أن هذا الإجراء لا يخص الولايات الثمانية عشر الآتية: الشلف، وتمنراست، وتيارت، والجلفة، والمدية، وإليزي، وبرج بوعريريج، وميلة، وعين الدفلي، وتميميون، وبرج باجي، ومختار بني عباس، وإن صالحي، وإن قزام، وتقرت، وجانت المغير، والمنيعة.