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جنوب إفريقيا تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا

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– رصد علماء في جنوب إفريقيا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد وبها عدة تحورات؛ لكنهم لم يحددوا بعد إذا ما كانت تجعلها أشد عدوى أو تعطيها تفوقا على المناعة التي توفرها اللقاحات والإصابة السابقة بالمرض.

ووفقا لبحث لم يخضع لمراجعة علماء آخرين بعد فالسلالة الجديدة، والمعروفة باسم «سي.1.2» رُصدت للمرة الأولى في مايو وانتشرت الآن لأغلب مناطق جنوب إفريقيا ولسبع دول أخرى في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.

وتحتوي تلك السلالة على تحورات ارتبطت في سلالات أخرى بزيادة العدوى وقلة الحساسية للأجسام المضادة لكنها ظهرت بمزيج مختلف ولم يتحقق العلماء بعد من كيفية تأثيرها على الفيروس ويجرون اختبارات على قوة الأجسام المناعية المضادة في تحييد تلك السلالة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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