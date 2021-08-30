الذهب ينخفض بفعل صعود الدولار وحذر المستثمرين قبل بيانات الوظائف الأمريكية

وكالات – تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن لامست أعلى مستوى في حوالي 4 أسابيع في وقت سابق من الجلسة، مع ارتفاع الدولار من مستوياته المنخفضة وإظهار المستثمرين الحذر قبل نشر تقرير مهم للوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.36% إلى 1810.20 دولارللأونصة في أواخر جلسة التداول.

وفي وقت سابق من الجلسة، صعد المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له منذ الرابع من أغسطس آب إلى 1822.92 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.38% إلى 1812.60 دولار للأونصة.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى إس.إم.سي كومتريد: “يهتم الناس بأسواق الأسهم بدرجة أكبر. لكن في حالة حدوث تصحيح، ربما نشهد ارتفاعا قويا في أسعار الذهب”، مضيفة أن نطاقا بين 1917 و1940 دولارا سيكون مستوى مقاومة رئيسيا حتى نهاية العام.

وخلال كلمة عبر الإنترنت في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي، لم يقدم باول أي إشارة عن الموعد الذي يخطط فيه البنك المركزي المصري لتقليص مشترياته من الأصول، لكنه قال إن ذلك ربما يكون “هذا العام”.

وأشار أنه سيظل يتوخى الحذر في أي قرار نهائي لرفع أسعار الفائدة.

ساعدت تصريحات باول، التي تميل إلى التيسير النقدي، في ارتفاع الذهب 1.4 % يوم الجمعة، بينما دفعت مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.15% إلى 24.03 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين 0.24% إلى 1005.30 دولار.

وقفز البلاديوم 3.34 %إلى 2499.00 دولارا.