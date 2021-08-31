مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين يتراجع خلال أغسطس

شينخوا _ أظهرت الأرقام الواردة من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الثلاثاء، بلوغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين 50.1 في أغسطس، بانخفاض من 50.4 المسجل في يوليو.

تشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى التوسع، فيما تشير القراءة دونها إلى الانكماش.