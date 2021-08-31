القابضة ADQ تسحب عرضا لدمج أبوظبي الوطنية للفنادق مع أدنيك

– قالت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق في بيان بالبورصة إن شركة القابضة ADQ المملوكة لحكومة أبوظبي سحبت عرضا لدمجها مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك). وأضافت أبوظبي الوطنية للفنادق أن القابضة أخطرتها يوم الاثنين “بعدم متابعة الصفقة المقترحة”. وكانت القابضة ADQ قالت في يونيو إنها قدمت عرضا لأبوظبي الوطنية للفنادق لدمجها مع شركة المعارض (أدنيك). وقالت الشركة إن الدمج سيوجد واحدا من أكبر مراكز الضيافة والفعاليات والمطاعم في المنطقة بأصول تبلغ نحو 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار). ولم تكشف أبوظبي الوطنية للفنادق عن سبب سحب العرض.

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