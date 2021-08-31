أوراسكوم المالية القابضة تحقق 36.7 مليون جنيه أرباح مجمعة

رنا ممدوح _ حققت شركة أوراسكوم المالية القابضة ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، لتصل إلى 36.659 مليون جنيه مقابل 17.277 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعد إجمالي الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 248.413 مليون جنيه، من فترة التأسيس وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 119.652 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت مصروفات الفوائد إلى 36.005 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 17.277 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة.

وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض من صافي أرباح الفترة 0.0068 جنيه مقابل 0.0032 جنيه مقارنة بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي الأرباح إلى 55.174 مليون جنيه في الفترة من 10 ديسمبر 2020 حتى 30 يونيو الماضي، مقابل 27.820 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 59.817 مليون جنيه مقابل 22.280 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

الجدير بالذكر، أن أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة بدأت رحلة تداولها في البورصة المصرية في 17 فبراير الماضي وهي ناتج عن تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار إلى شركتين، وتضم تحت مظلتها حصص الأخيرة بكل من شركتي بلتون المالية القابضة وثروة كابيتال.