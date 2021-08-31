القاهرة للإسكان تحقق 33 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الأرباح المجمعة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 33.001 مليون جنيه، مقابل 106.249 مليون جنيه مقارنة بالنصف المناظر العام الماضي.

وقفزت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 827.662 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 583.936 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 677.759 مليون جنيه، مقابل 431.422 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وانخفض مجمل ربح النشاط خلال النصف الأول إلى 149.903 مليون جنيه مقابل 152.513 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

وتراجعت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 118.611 مليون جنيه مقابل 134.719 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر القاهرة للإسكان إلى 50.789 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 64.077 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 71.386 مليون جنيه مقابل 72.508 مليون جنيه بالفترة المقارنة.