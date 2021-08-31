التضخم في منطقة اليورو يقفز لأعلى مستوى له منذ 10 سنوات

_ ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو مجددا في أغسطس، لأعلى مستوى في 10 سنوات، قبل اجتماع حاسم للبنك المركزي الأوروبي خلال نحو أسبوع.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3% هذا الشهر عن العام الماضي، وفقًا للتقديرات الأولية المنشورة اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بنسبة 2.2% في يوليو.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت ألمانيا يوم الاثنين عن أعلى أسعار للمستهلكين منذ عام 2008، مع معدل تضخم رئيسي بلغ 3.4% في أغسطس. كما أعلنت فرنسا يوم الثلاثاء عن أعلى معدل تضخم لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

من المتوقع أن يناقش البنك المركزي المصري الأوروبي، في اجتماعه المقرر بـ 9 سبتمبر، مستقبل برنامج شراء الأصول حيث يبدو أن مجلس إدارته منقسم حول موعد بدء تخفيف إجراءات التحفيز.

في حديثه يوم الاثنين، قال محافظ البنك المركزي المصري الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي جالو، إن المركزي الأوروبي يجب أن يأخذ في الاعتبار الانتعاش الاقتصادي الأخير عند مناقشة ما يجب فعله بحزمة تحفيز كوفيد.

من المرجح أن تؤدي أرقام التضخم المرتفعة إلى الضغط على البنوك المركزية في منطقة اليورو، خاصة عندما تقترن بتعليقات من الفيدرالي الأمريكي والذي يفكر في رفع التحفيز قبل نهاية العام.

هذا وتتمثل مهمة البنك المركزي المصري الأوروبي في تحقيق معدل تضخم رئيسي بنسبة 2% على المدى المتوسط.