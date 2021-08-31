كونتكت كارز تضخ تمويلات بقيمة 400 مليون جنيه لحوالي 1300 سيارة في أغسطس

إسلام فضل _ قال سعيد زعتر الرئيس التنفيذى لكونتكت المالية القابضة، أن الشركة ضخت تمويلات عبر منصة “كونتكت كارز دوت كوم” خلال شهر أغسطس الجاري بقيمة 400 مليون جنيه لحوالي 1300 سيارة.

وأضاف زعتر في تصريحات خاصة لجريدة “دوت الخليج”، أنه تم تمويل نحو 8500 سيارة منذ بداية العام الجاري حتي الأن بقيمة تصل إلي 3 مليارات جنيه.

وأوضح أن منصة “كونتكت كارز ” تعتبر سوقا إلكترونية رائدة فى عالم السيارات بمصر ، تقدم 19 خدمة للعملاء من التجار والوكلاء والموزعين وصولا إلى المستهلكين.

أضاف أن منصة كونتكت كارز شريك مهم لعدد من الشركات التابعة التى تقدم خدمات مالية مرتبطة بسوق السيارات ، كالتقسيط والتأمين وبرامج الضمان الممتد.

يشار إلي أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 227.755 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 133.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع مراعاة حقوق الأقلية.

وخلال النصف الأول من 2021، تراجع إجمالي إيرادات الشركة إلى 749.17 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.26 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 423.52 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 5.47 مليون جنيه في النصف الأول من 2020.