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رنا ممدوح _ سجلت شركة العامة للصوامع والتخزين انخفاضا في صافي الأرباح بعد الضريبة خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، لتصبح 103.795 مليون جنيه، بدلا من 104.519 مليون جنيه بالعام المالي المقارن.
وتراجعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 3.73% لتصل إلى 424.907 مليون جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 441.362 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفض مجمل الربح بنسبة 14.77% خلال نفس الفترة ليسجل 151.073 مليون جنيه مقابل 177.242 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 10.38 جنيه مقابل 10.452 جنيه بالفترة المناظرة.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم العامة للصوامع لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العامة للصوامع تحقق أرباحا بقيمة 103.8 مليون جنيه بالعام المالي 2020/2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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