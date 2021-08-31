تأسيس شركة أبو غالي فاينانس برأسمال 10 ملايين جنيه

إسلام فضل _ وقعت شركة كونتكت للتمويل اتفاقية لتأسيس شركة أبو غالي فاينانس بالمناصفة بالشراكة مع مجموعة أبو غالي موتورز، والتي ستقدم حلول تمويلية فريدة ومتكاملة للأفراد في السوق المصرية برأسمال 10 ملايين جنيه

وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، أن اتفاقية الشراكة التي نوقعها اليوم مع مجموعة أبو غالي موتورز تستند على خبرات شركة كونتكت للتمويل التي تمتد لأكثر من 20 عاماً، ونجاحها في توفير حلول التمويل المُميزة والمختلفة للأفراد في السوق المصري، ونخطط لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة.

وأكد أن التكامل بين الشركتين سيقدم خدمات فريدة من نوعها لعملاء الشركتين في السوق المصري.

ومن جانبه قال عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة أبو غالي فاينانس، أن رؤية الشركة ترتكز على تقديم حلول تمويل وخدمات تقسيط فريدة من نوعها، وتغطي كافة المنتجات والخدمات التي يحتاجها العملاء في السوق المصري، والتي لا تتضمن التمويل لشراء السيارات فقط، بل تتنوع لتشمل تقسيط مصاريف صيانة السيارات وقطع الغيار، والتأمين بمختلف أنواعه، والعديد من الخدمات الأخرى المُتميزة..

وأكد عن ثقته في تميز ما ستقدمه شركة أبوغالي فاينانس من خدمات تمويلية مختلفة للعملاء للسوق المصري.

أضاف أن المنصة الرقمية التكنولوجية المُتقدمة التي طورتها مجموعة أبو غالي موتورز تلعب دوراً هاماً في نجاح عمليات وأنشطة شركة أبو غالي فاينانس، حيث تسهل من التواصل ما بين العملاء والمجموعة، وتُساعد العملاء على اختيار الحلول المناسبة لمتطلباتهم، وإجراء الاستعلامات المطلوبة في أسرع وقت ممكن لتمكين العملاء من الحصول على التمويل اللازم بأفضل سعر للفائدة واسهل اجراءات رقمية متميزة.