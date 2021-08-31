- 1/3
- 2/3
- 3/3
– قال رئيس شركة إيني اليوم الثلاثاء، إن الخليج يظل منطقة استراتيجية لمجموعة الطاقة الإيطالية وإنها ستستثمر فيه نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.
وقال كلاوديو ديسكالزي في مؤتمر عبر الإنترنت “إنها بالتأكيد منطقة استراتيجية لنا، ليس فقط للاستثمار لكن للاستثمار في انتقال الطاقة”.
وفي وقت سابق من العام الجاري، كشفت إيني عن بعض الأهداف الأكثر طموحا على صعيد المناخ في قطاع الطاقة في الوقت الذي تعزز فيه جهود تخليص أنشطتها من الكربون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيني الإيطالية تخطط لاستثمار 20 مليار دولار في الخليج خلال 5-6 سنوات مقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.