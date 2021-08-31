اللجنة الفنية المشتركة في أوبك+ تتوقع عودة سوق النفط للفائض في 2022

_ أظهرت وثيقة اطلعت عليها ، أن اللجنة الفنية المشتركة في أوبك+ تتوقع أن تظل سوق النفط في عجز يبلغ 0.9 مليون برميل يوميا هذا العام، لكنها ستسجل فائضا 2.5 مليون برميل يوميا في 2022 مع زيادة المجموعة للإنتاج.

وتتوقع اللجنة أن ينمو الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام، بما يتماشى مع توقعاتها السابقة، و3.28 مليون برميل يوميا العام المقبل