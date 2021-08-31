البنك الأهلي المصري يكرم فريقه الأول لكرة القدم

حقق فريق نادى البنك الأهلي المصري لكرة القدم إنجازا كبيرا باحتفاظه بمقعده ضمن فرق دوري القسم الأول الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد تمكنه من الوصول برصيد نقاطه الى 35 نقطة وهو ما يعد انجازا متميزا للفريق في اولي مشاركاته في الدوري الممتاز.

حرصت إدارة البنك الأهلي المصري وعلى رأسها هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الادارة على استقبال لاعبي الفريق ومديره الفني وجهازه الفني والاداري لتهنئتهم بهذا الانجاز بعد تخطي موسم ملئ بالتحديات من حيث المنافسة القوية طوال 34 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم بأداء رجولي مشرف.

وأثنى عكاشة علي الإدارة القوية لنادى البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة النادي، وعلي اهتمامه بالتأهيل الجيد للفريق في كافة المراحل بدءا من مرحلة الاعداد التي تضمنت معسكرات مغلقة ومباريات ودية، وخلال منافسات البطولة، إضافة الى الدعم المعنوي من جانب الادارة للاعبين طوال الموسم وهو ما أهل الفريق للبقاء بالدوري الممتاز.

كما أشاد عكاشة بدور الجهاز الفني الذى يديره بحرفية خالد جلال من خلال بثه للطاقة الإيجابية للاعبين وهو ما زاد من اصرارهم على البقاء لرفع اسم المؤسسة العريقة التي ترعى ناديهم.

وأكد عكاشة على اعتزازه بتحلي لاعبو فريق البنك بالروح الرياضية والاخلاق الرفيعة في كافة مباريات البطولة والذي يعد خير تمثيل لفريق بنك أهل مصر ونموذجا يحتذى بين باقي الفرق.

ومن جانبه حث يحيى أبو الفتوح اللاعبين على الاستمرار في مسيرة النجاح، خاصة ان الموسم القادم سيشهد منافسة وتحديات كبيرة.

وأكد على استمرار إدارة البنك في توجيه كل سبل الدعم للنادي، لا سيما في ضوء النتائج الجيدة التي حققها لاعبوه في مباريات الموسم، خاصة عدم الخسارة في اخر 10 مباريات وهو ما يعكس تحمل كافة اللاعبين للمسئولية للوصول الى تحقيق الهدف المنشود.

وأشار إلى أن اهتمام البنك بدعم الرياضيين وكونه أحد أهم رعاة الرياضة في مصر يستلزم أن ينبع بداية من داخل البنك ولأبنائه ليكون بذلك نموذجا يحتذى لدى باقي المؤسسات الكبرى.

وتوجه اللواء أشرف نصار بالشكر لمجلس إدارة البنك الأهلي علي دعمهم الكبير لفريق نادي البنك الأهلي، مؤكدا على ثقته في لاعبي الفريق وفي الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين بعد تخطي موسم استثنائي من حيث المنافسة القوية، الذين عاهدوا ادارة البنك والنادي على تحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل.

يذكر أن نادى البنك الأهلي – الذي تأسس عام 1951 لخدمة العاملين بالبنك الأهلي المصري والبنك المركزي- هو الممثل الوحيد للقطاع المصرفي في الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويضم البنك مختلف الأنشطة والألعاب الرياضية الفردية والجماعية للرجال والسيدات بمختلف المراحل العمرية، وهي الرياضات التي حقق لاعبوها العديد من البطولات المحلية والإقليمية ومن بين تلك الرياضات: كرة اليد، السلة، الكرة الطائرة، الكاراتيه، الخماسي الحديث ” الليزر رن “، الاسكواش، السباحة، التجديف، الكونغ فو، الكياك وكرة اليد الشاطئية، إضافة إلى إتاحته لمختلف الأنشطة الاجتماعية والفنية من رسم وموسيقى وفريق مسرح وكذا مكتبة ضخمة تضم العديد من فروع العلم والمعرفة، مع اهتمام النادي الواضح بالأطفال والنشء من خلال إقامة العديد من المعسكرات الصيفية وتنظيم رحلات ترفيهية وتثقيفية داخل وخارج مصر.