كريم عوض: تصنيف ڤاليو ضمن أقوى 5 تطبيقات مالية بالشرق الأوسط شهادة لهيرميس

محمد مصطفى – أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي المجموعة المالية هيرميس القابضة، عن سعادته باحتلال شركة فاليو، التابعة للمجموعة، المرتبة الخامس في تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط، ضمن أقوى تطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية في المنطقة.

وقال عوض إن ذلك يعد بمثابة شهادة على الخطوات الثابتة التي أحرزتها المجموعة المالية هيرميس في تنمية شركة «ڤاليو» لتصبح المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا في المنطقة.

وأضاف أن المجموعة المالية هيرميس “تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وتطوير عملياتها، فضلًا عن اقتناص فرص جديدة لتعزيز التكامل بين الخدمات المقدمة وهو ما سيساعدنا في مواصلة تقديم حلول شاملة ابتكارية ترضي احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار وستسمح لهم بالحصول على التمويل الفوري بكل سهولة”.

يذكر أن مجلة فوربس العالمية أعلنت اليوم، قائمة أقوى 15 تطبيقًا للتكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط لعام 2021، حيث تصدرت شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، القائمة بأكثر من 1.6 مليون عملية تنزيل العام الماضي.

وضمت القائمة 3 شركات مصرية أخرى ضمن المراكز العشرة الأولى، هي: MoneyFellows لإدارة الجمعيات المالية في المركز السادس، وآمان للمدفوعات الإلكترونية في المرتبة التاسعة.

واحتلت منصة التحويلات المصرفية (Al Ansari Exchange Mobile App)، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، المركز الثاني بالقائمة، تليها شركة (Al Mulla Exchange) ومقرها الكويت في المرتبة الثالثة.

وذكرت فوربس أنه تم إعداد القائمة بناءً على قيمة المعاملات المالية من خلال التطبيقات في عام 2020، وعدد مرات التنزيل والمستخدمين النشطين، وتاريخ التأسيس.

ولفتت إلى أنه تم استبعاد تطبيقات التكنولوجيا المالية التابعة للبنوك وشركات الاتصالات