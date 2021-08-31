السيسي: مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة الجوانب

دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكانج إيون هو وزير المشتريات الكوري، والسفير هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، مشيرا إلى اعتزاز مصر حكومةً وشعباً بالروابط الوثيقة التي تجمعها بكوريا الجنوبية، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصةً في المجالات العسكرية والدفاعية.

كما أعرب عن تطلع مصر لتفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بما يتناسب مع إمكانات البلدين الصديقين ويدعم استفادة مصر من التجربة التنموية لكوريا الجنوبية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة من المرافق والخدمات توفر أساسا قويا لإقامة أي شراكة تعاون تنموي.

من جانبه، نقل وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحيات الرئيس الكوري الجنوبي، معربا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الكورية مؤخراً من تنامي وازدهار.

وأكد اهتمام كوريا الجنوبية بتعميق تلك العلاقات المثمرة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فضلا عن الدور المصري المحوري في المنطقة كركيزة للأمن والاستقرار، وأهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

كما أكد اهتمام الجانب الكوري بزيادة استثماراته في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية في مصر، وكذا المشروعات الأخرى في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في المنطقة ومسئوليتها لتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب.

وثمن وزير دفاع كوريا الجنوبية في هذا الإطار التدخل السريع والوساطة الفاعلة التي اضطلعت بها مصر بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة واحتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى جانب المبادرة بإعادة إعمار غزة.