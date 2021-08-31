مدبولي يؤكد أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المقرر لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

حضر الاجتماع: الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري؛ بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في المواقع المستهدفة بمختلف القطاعات، مشددا على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة.

وخلال الاجتماع قدم وزير الإسكان عرضا حول الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم إقامتها على مستوى المراكز الـ25 المستهدف تطويرها من خلال وزارة الإسكان في 10 محافظات على مستوى الجمهورية.

وأشار الجزار إلى موقف تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين على مستوى الوحدات المحلية “178 وحدة محلية”، موضحا أنه تم إعداد مخططات لمواقع مجمعات الخدمات بعدد (158) وحدة محلية بها قطع أراضي تفي بمتطلبات الإنشاء، وجرت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتوفير باقي قطع الأراضي، كما أنه جار التنفيذ في (141) مجمع خدمات؛ من خلال تنفيذ أعمال الحفر والاحلال والاساسات، وكذا الهياكل الخرسانية للمبنى، فضلا عن استمرار أعمال الدراسات الاستشارية والجسات لباقي المواقع، والتي يبلغ عددها 17 موقعا.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع صورا لعدد من مجمعات خدمات المواطنين التي تمت إقامتها في عدد من القري المستهدفة ومنها: قرية الغريب بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وقرية توماس وعافية بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، وقرية تل بني عمران بمركز دير مواس بمحافظة المنيا.

وتطرق الدكتور عاصم الجزار إلى موقف إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والملاعب على مستوى القرى والمراكز المستهدفة، موضحا أن إجمالي عدد تلك المراكز وصل إلى 551، ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، وتطوير ورفع كفاءة، وذلك بعد زيادتها بواقع 102 مركز، عما كان مقررا، لافتا إلى أنه جار العمل في عدد 156 مشروعا منها في محافظات الغربية، والمنيا، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، واستكمال الأعمال الاستشارية والجسات وإعداد المقايسات لباقى المواقع.

وأوضح أن مكونات المشروعات التي تم تنفيذها في هذا الإطار تتضمن تنفيذ ملعبين رياضيين، ومنطقة ألعاب للأطفال، وكافتيريا مفتوحة، ومبنى للأنشطة الرياضية، كما يضم المشروع حضانة، ومكتبة، وصالة ألعاب، وصالات أنشطة.

وفيما يتعلق بمشروعات كباري الري المقرر تنفيذها في المراكز المستهدفة، أشار وزير الإسكان إلى أن عددها يصل إلى 466 مشروعا، تشمل 327 كوبري سيارات، و139 مشاة، ما بين إحلال، وإنشاء جديد، وتطوير/ توسعة، وجار العمل في 28 كوبري منها في مراكز محافظات أسوان، والأقصر، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، إلى جانب الانتهاء من اعتماد التصميمات الخاصة بعدد 122 كوبري من قبل وزارة الموارد المائية والري، واستمرار إجراءات تنفيذها.

ونوه إلى أنه جار أيضا تنفيذ الجسات وإعداد ومراجعة التصميمات والأعمال الاستشارية لباقي المواقع، والتي يصل عددها إلى 344 كوبري.

وحول مشروعات الطرق الواردة من وزارة التنمية المحلية، أشار وزير الإسكان إلى أن عدد الطرق المستهدف تطويرها يصل إلى 1385 طريقا، بإجمالي أطوال 5580 كم، منها 4171 كم أعمال رصف، والباقي أعمال تثبيت.

وتناول الدكتور عاصم الجزار موقف تنفيذ مجمعات الخدمات الزراعية بالمراكز المستهدفة، مشيرا إلى توفير أراضي ولاية وزارة الزراعة لمشروعات مجمعات الخدمات الزراعية في عدد 119 وحدة محلية، جار العمل بعدد 23 مجمعا منها، وتوفير 59 قطعة أرض بالوحدات المحلية لإقامة تلك المجمعات عليها، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.

وأشار الوزير إلى مشروعات القطاع الصحي بالمراكز المستهدفة، موضحاً أن المطالب النهائية لوزارة الصحة تتضمن إنشاء وتطوير عدد 578 وحدة صحية ومركزا طبياً، إلى جانب عدد 174 نقطة إسعاف، مستعرضا صورا لما يتم من أعمال تطوير للوحدات الصحية بعدد من المراكز المستهدفة.

كما تطرق وزير الإسكان إلى موقف مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي المقرر تنفيذها بالمراكز المستهدفة، مشيرا إلى التنسيق الذي تم مع المختصين من وزارة التضامن الاجتماعى، وما يتعلق بالبرنامج التصميمي للمباني الخدمية المطلوبة، والتي تتضمن وحدة إجتماعية “على مستوى القرية”، مركز تنمية الأسرة “على مستوى الوحدة المحلية”، مركز التأهيل الاجتماعى “على مستوى المركز”.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى موقف مشروعات “سكن كريم”، وخاصة في محافظتي الغربية، وكفر الشيخ، بعد تدقيق الأعداد المستحقة، موضحا أنه تم اعتماد نموذج نمطي لعمارات “سكن كريم” المستهدف إنشاؤها، وكذا حصر الأراضي التي تمت معاينتها لإنشاء عمارات سكنية عليها، مضيفا أنه جار عمل مقترح بالمخطط العام لكل قطعة أرض.

وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الكهرباء المقرر تنفيذها بالمراكز المستهدفة، أوضح وزير الإسكان أنها تتضمن 751 مشروع (مشروع لكل قرية مستهدفة)، وأنه تم تقسيم الأعمال لعدد (41) منطقة عمل، والتعاقد مع الاستشاري العام للمشروع، وإنهاء واعتماد المقايسات طبقا للاعمال المطلوبة على الطبيعة بالقرى من الشركات المختصة التابعة لوزارة الكهرباء.

كما نوه إلى أنه جار تنفيذ الأعمال المدنية لقواعد الأكشاك، والمحولات، وأعمدة الجهد المتوسط والمنخفض، إلى جانب أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الجهد المنخفض.

وفيما يتعلق بمشروعات إقامة مجمعات ورش صناعية بالمراكز المستهدفة، أوضح وزير الإسكان أنه تم اعتماد النماذج النمطية للمجمعات الحرفية من قبل وزيرة التجارة والصناعة.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي بالمراكز المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي يصل عدد القرى بها إلى أكثر 750 قرية، منها 168 قرية مخدومة، و540 قرية جار تنفيذ الصرف الصحى بها، و48 قرية أخرى مطلوب أراض لها.

كما سلط الدكتور عاصم الجزار الضوء على موقف القرى الجاري تنفيذها بعدد 27 مركزا نطاق عمل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في عشرة محافظات، موضحاً أنها تضم 224 قرية، منها: 97 قرية مخدومة، و127 قرية جار تنفيذها.

وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب، تطرق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى الموقف التنفيذي للأعمال المقترحة بعدد 25 مركزاً نطاق عمل وزارة الإسكان.