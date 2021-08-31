بريطانيا تسجل 32181 إصابة و50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وكالات – أظهرت بيانات حكومية بريطانية تسجيل 32181 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء بارتفاع عن العدد المسجل الاثنين البالغ 26476 حالة. كما سجلت 50 وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالمرض مقارنة مع 48 الاثنين.

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