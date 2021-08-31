بنك التعمير والإسكان يساهم بنحو 12.5 مليون جنيه في إنشاء أكاديمية السويدي بالسادات

إسلام فضل – وقع بنك التعمير والإسكان بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة السويدي إليكتريك، ليكون الشريك الرئيسي والاوحد لإنشاء الفرع الثالث لأكاديمية السويدي الفنية بمنطقة السادات الصناعية، للطلاب في المرحلة العمرية من 15 إلى 18 عاما بعد حصولهم على الشهادة الإعدادية، وذلك بمساهمة تصل إلى 12.5 مليون جنيه.

وأوضح البنك، في بيان مساء الثلاثاء، أن الشراكة تهدف إلى تأهيل جيل قوي من خريجي التعليم الفني وإمدادهم بأحدث المناهج النظرية المتخصصة إلى جانب التدريب العملي؛ لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل مما يسهم في مواجهة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة القدرة التنافسية في المجال الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شهد توقيع البروتوكول: حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وأحمد السويدي، رئيس مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك بحضور عدد كبير من قيادات البنك ومؤسسة السويدي.

وأكد حسن غانم أن بنك التعمير والإسكان يؤمن بأن الركيزة الاساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وتفعيل أهداف التنمية المستدامة هو المساهمة في تطوير ودعم العملية التعليمية لخلق جيل واعٍ قادر علي النهوض بالمجتمع.

وأشار إلى أن دعم العملية التعليمية يأتي على رأس أولويات البنك في أنشطة المسئولية الاجتماعية في جميع المجالات ويولي اهتماما كبيرا بدعم التعليم الفني تماشيا مع توجهات الدولة بالاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني؛ من خلال تطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها.

ومن جانبه، قال أحمد السويدي إن الهدف الرئيسي لأكاديمية السويدي الفنية هو إعداد جيل قوي من الأيدي العاملة المؤهلة علميا ومهنيا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لسوق العمل محليا و دوليا.

وأضاف أن الشراكة مع بنك التعمير والإسكان تسهم في تحقيق هدف السويدي إليكتريك في التوسع في تقديم مستوي عالي من التعليم والتدريب المهني المتطور وتأهيل أيدي عاملة علي قدر كبير من التنافسية في سوق العمل مما يسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والنهوض بالبلاد.