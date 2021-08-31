اقتصاد الهند ينمو بأكثر من 20% في الربع الثاني بدعم من تخفيف قيود كورونا

وكالات – انتعش اقتصاد الهند في الربع الثاني بالرغم من اجتياح موجة ثانية مدمرة من كوفيد-19 البلاد، ليسجل نموا يزيد على 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بقفزة في التصنيع وزيادة في إنفاق المستهلكين.

ومع ذلك، فإن النمو لم يرق إلى مستوى 21.4% الذي توقعه البنك المركزي المصري، والذي قال بعض المحللين إنه سيجعل على الأرجح بنك الاحتياطي الهندي يبقي على موقفه التيسيري حتى نهاية العام على الأقل.

وقالت وزارة الإحصاء اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي نما 20.1% في الفترة من أبريل إلى نهاية يونيو، وهو الربع الأول من السنة المالية الهندية، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعا بشكل رئيسي بالصناعات التحويلية والتشييد.

ويتماشى ذلك مع توقعات عند 20% في استطلاع أجرته ومقارنة مع انكماش قياسي بلغ 24.4% في الربع نفسه من 2020.

شهدت الفترة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا في أبريل ومايو، لكن النشاط كان أقل تأثرا مما كان عليه خلال الموجة الأولى العام الماضي لأن إجراءات الإغلاق التي تبنتها البلاد كانت أقل صرامة.

وسجل الاقتصاد الهندي، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، انكماشا بلغ 7.3% في 2020-2021، مما جعله من بين الاقتصادات الكبرى الأكثر تضررا من أزمة كوفيد-19.