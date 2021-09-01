مال وأعمال

بورصة وول ستريت تغلق على انخفاض متواضع في ختام أداء قوي لشهر أغسطس

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وكالات – أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض متواضع، اليوم الثلاثاء، لكنها سجلت أداء قويا لشهر أغسطس الذي يعتبر تقليديا فترة هدوء لسوق الأسهم الأمريكية.

وبعد أن سجلت المؤشرات الثلاثة جميعها أعلى مستوياتها على الإطلاق في النصف الثاني من الشهر، بما في ذلك أربعة إغلاقات قياسية في خمس جلسات للمؤشر ستاندر آند بورز 500، تأثرت المؤشرات القياسية الثلاثة بخسائر لأسهم التكنولوجيا في اليوم الأخير من أغسطس.

وبالنسبة للمؤشر إس آند بي 500 فإن هذا هو سابع شهر على التوالي من المكاسب.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 41.42 نقطة، أو 0.12%، إلى 35358.42 نقطة في حين أنهى المؤشر ستاندر آند بورز 500 الجلسة متراجعا 6.11 نقطة، أو 0.14%، عند 4522.68 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 6.28 نقطة، أو 0.04%، إلى 15259.61 نقطة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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