التجاري الدولي على قمة شركات السمسرة في البورصة خلال أغسطس

إسلام فضل – احتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية صدارة ترتيب شركات السمسرة عن التعاملات في البورصة خلال شهر أغسطس، وذلك عن تعاملات إجمالية وصلت إلى 20.566 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 18.7%.

وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثاني بحصة سوقية 7.3%، وذلك عبر قيم تداول بلغت 8.093 مليار جنيه.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب بلتون لتداول الأوراق المالية، والتي سيطرت على 6.6% من السوق، من خلال تعاملات إجمالية 7.25 مليار جنيه.

ولحقت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالمربع الذهبي بنصيب 5.1% من السوق، تمثلت في قيم تداول 5.626 مليار جنيه.

أما المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية فاحتلت المركز الخامس من خلال تعاملات بلغت 5.335 مليار جنيه، شكلت لها حصة سوقية 4.8%.

بينما استحوذت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية على 4.2% من السوق، نظير قيم تداول بلغ إجماليها 4.596 مليار جنيه، وهو ما جعلها تحتل المركز السادس.

وجاءت شركة عربية أون لاين للوساطة بالمرتبة السابعة، بعدما حققت قيم تداول 3.796 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 3.4%.

واحتلت شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثامن، بتعاملات 2.968 مليار جنيه، وبحصة سوقية 2.7%.

وفي المرتبة التاسعة، جاءت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 2.4%، عن تعاملات إجمالية 2.597 مليار جنيه.

وحلت سيجما لتداول الأوراق المالية بالمرتبة العاشرة نظير تعاملات بلغت 2.445 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 2.2% من السوق.

وشملت قيم التداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة، والسندات والصفقات.