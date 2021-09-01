إصابات كورونا الجديدة في الهند تعاود الارتفاع متجاوزة 41 ألف حالة

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– ذكرت الحكومة الهندية في بيان اليوم الأربعاء، أنها سجلت 41965 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت إنها رصدت كذلك 460 وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه كورونا.
وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند إلى 32.81 مليون والوفيات إلى 439020.
وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والثالث من حيث وفياتها بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
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