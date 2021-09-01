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وكالات _ قال ساندر بيتشاي المدير التنفيذي لشركة جوجل التابعة لألفابيت اليوم الثلاثاء إن الشركة أجلت العودة الطوعية للعمل من المكتب إلى يناير من العام المقبل مستندا إلى الغموض الذي تتسبب فيه جائحة كوفيد-19 في الكثير من
مناطق العالم.
وتعيد الشركات النظر حتى في القواعد المتعلقة باستخدام الكمامات وتلقي اللقاحات بسبب الانتشار السريع لسلالة دلتا شديدة العدوى من المرض.
وقال بيتشاي في بريد إلكتروني للموظفين “بعد العاشر من يناير، سنمكن الدول والمواقع من اتخاذ قرارات بشأن موعد إنهاء العمل الطوعي من المنزل بناء على الظروف المحلية”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تؤجل العودة للعمل من المكاتب إلى يناير مع تزايد مخاوف سلالة دلتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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