مال وأعمال

جوجل تؤجل العودة للعمل من المكاتب إلى يناير مع تزايد مخاوف سلالة دلتا

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وكالات _ قال ساندر بيتشاي المدير التنفيذي لشركة جوجل التابعة لألفابيت اليوم الثلاثاء إن الشركة أجلت العودة الطوعية للعمل من المكتب إلى يناير من العام المقبل مستندا إلى الغموض الذي تتسبب فيه جائحة كوفيد-19 في الكثير من

مناطق العالم.

وتعيد الشركات النظر حتى في القواعد المتعلقة باستخدام الكمامات وتلقي اللقاحات بسبب الانتشار السريع لسلالة دلتا شديدة العدوى من المرض.

وقال بيتشاي في بريد إلكتروني للموظفين “بعد العاشر من يناير، سنمكن الدول والمواقع من اتخاذ قرارات بشأن موعد إنهاء العمل الطوعي من المنزل بناء على الظروف المحلية”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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