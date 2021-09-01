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– عدلت مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بالزيادة توقعها للطلب على الخام في 2022 قبيل اجتماع يُعقد يوم الأربعاء في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة ضغوطا من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع للمساهمة في دعم الاقتصاد العالمي.
وقال مصدران في أوبك+ إن خبراء المجموعة عدلوا توقعها لنمو الطلب على النفط في 2022 إلى 4.2 مليون برميل يوميا ارتفاعا من توقع سابق عند 3.28 مليون برميل يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة الفنية المشتركة في أوبك+ ترفع توقعها لنمو الطلب على النفط خلال 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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