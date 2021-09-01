اللجنة الفنية المشتركة في أوبك+ ترفع توقعها لنمو الطلب على النفط خلال 2022

– عدلت مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بالزيادة توقعها للطلب على الخام في 2022 قبيل اجتماع يُعقد يوم الأربعاء في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة ضغوطا من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع للمساهمة في دعم الاقتصاد العالمي.

وقال مصدران في أوبك+ إن خبراء المجموعة عدلوا توقعها لنمو الطلب على النفط في 2022 إلى 4.2 مليون برميل يوميا ارتفاعا من توقع سابق عند 3.28 مليون برميل يوميا.