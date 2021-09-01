البورصة المصرية: قيد أسهم ماكرو جروب كأن لم يكن

رنا ممدوح _ قررت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية بجلستها المنعقدة أمس الموافقة على اعتبار قيد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ( ماكرو كابيتال) كأن لم يكن ومايترتب على ذلك من آثار.

وأفادت البورصة في بيان، أن الشركة لم تستوفي متطلبات ومعايير وشروط القيد في ضوء خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار التسجيل كأن لم يكن.

وقررت لجنة القيد حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم 1 سبتمبر.

يذكر أن إدارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ارتأت في منتصف إبريل الماضي بالتنسيق والتشاور مع الجهات الرقابية والتنظيمية المعنية إرجاء طرح أسهم الشركة ومايترتب على ذلك من تأجيل بدء التداول على أسهمها لتوقيت آخر.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت 6 إبريل الجاري عدم ممانعتها من نشر ” نشرة الطرح” الخاصة بشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ( ماكرو كابيتال) لبيع حد أقصى 264.513 مليون سهم بنسبة حتى 45.8% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة.