الأسهم اليابانية ترتفع نهاية التعاملات ونيكي يلامس أعلى مستوى له في شهر ونصف

– قفزت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، فيما بلغ المؤشر نيكي أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر، إذ يراهن المستثمرون على أن مناورة يقوم بها رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا ربما تساهم في استعادة الاستقرار السياسي.

وربح نيكي 1.29 بالمئة إلى 28451.02 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 14 يوليو، بعد أن تجاوز مستويات المقاومة المهمة مثل متوسط 200 يوم البالغ 28281 نقطة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.03 بالمئة إلى أعلى مستوى إغلاق في خمسة أشهر عند 1980.79 نقطة.

وذكرت وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء أن سوجا يعتزم حل مجلس النواب في منتصف سبتمبر ويدرس إجراء انتخابات عامة في 17 أكتوبر.

وبينما قال سوجا إنه لا يعتزم ذلك، فإن بضعة مستثمرين فقط أخذوا تعليقه على محمل الجد، نظرا للفهم التقليدي بأن رؤساء الوزارات مسموح لهم بالكذب حين يتعلق الأمر بحل البرلمان.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن سوجا ما زال لا يتمتع بالشعبية لكن ليس بما يكفي لكي تهزم أحزاب المعارضة الائتلاف الحاكم، في الوقت الذي يقدم فيه انخفاض الإصابات المحلية بفيروس كورونا دفعة إضافية.

وعادة ما تبلي السوق بلاء حسنا بعد حل البرلمان، مما يجعل البائعين على المكشوف قلقين بشأن التمسك بمراكزهم.

وقفز سهم كوماتسو 5.4 بالمئة بعد أن ذكرت بلومبرج أن آرك أوتونوموس تكنولوجي اند روبوتكس إي.تي.إف التابع لكاثي وود يشتري شهادات الإيداع الأمريكية للشركة يوميا تقريبا منذ منتصف أغسطس.

وزاد سهم تويوتا موتور 0.6 بالمئة ليعود إلى مستويات سجلها قبل الإعلان الصادم لشركة صناعة السيارات الصادر في 19 أغسطس بأنها ستقلص الإنتاج 40 بالمئة في سبتمبر.